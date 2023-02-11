Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям

Фото: Сиб.фм
Тела погибших при взрыве газа в доме на Линейной доставали по частям.
Тела погибших при взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске, доставали по частям. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили специалисты из центрального аппарата Следственного комитета России.
Специалисты из центрального аппарата Следственного комитета России прибыли в Новосибирск. По словам специалистов, их присутствие необходимо потому, что некоторые тела были раздавлены бетонными плитами, и фрагменты частей тел находились отдельно.
«Голова, например, отдельно от остального тела. Также предстоит установить кому конкретно из погибших принадлежат те или иные фрагменты тел, обнаруженные на месте», – пояснили специалисты корреспонденту Сиб.фм.
В пятницу, 10 февраля, разбор завалов на месте происшествия завершился.
Ранее, Сиб.фм писал о том, как в Новосибирске на месте взрыва в доме на улице Линейной работают криминалисты из Москвы.
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