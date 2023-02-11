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В Новосибирске на месте взрыва в доме на Линейной работают криминалисты из Москвы

Фото В Новосибирске на месте взрыва в доме на Линейной работают криминалисты из Москвы
Фото В Новосибирске на месте взрыва в доме на Линейной работают криминалисты из Москвы

Фото автора

Специалисты из центрального аппарата Следственного комитета России работают с телами погибших при взрыве в доме №39 на улице Линейная в Новосибирске.

Об отправке специалистов центрального аппарата СКР в ведомстве сообщили сегодня, 11 февраля. В частности, глава ведомства Александр Бастрыкин направил на место специалистов судебно-экспертного центра. Они уже должны были прибыть в Новосибирск и приступить к работе – в частности, с останками погибших.

Их участие необходимо по той причине, что некоторые тела были раздавлены плитами. Так, корреспондент Сиб.фм, работал на месте и узнал, что некоторые части тела находились отдельно.

«Голова, например, отдельно от остального тела. Также предстоит установить кому конкретно из погибших принадлежат те или иные фрагменты тел, обнаруженные на месте», – поясняют специалисты.

Напомним, вчера, 10 февраля, разбор завалов на улице Линейной был закончен. После полудня жители уцелевших подъездов попали в свои квартиры за вещами.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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