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В Новосибирске 9 бомбоубежищ привели в порядок после вмешательства приставов

Фото В Новосибирске 9 бомбоубежищ привели в порядок после вмешательства приставов
Фото В Новосибирске 9 бомбоубежищ привели в порядок после вмешательства приставов

Фото: Сиб.фм

Укрытия гражданской обороны привели в соответствие нормативам в Новосибирске.

В Новосибирске привели в порядок укрытия гражданской обороны после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону. Речь идёт о девяти убежищах на территории города, уточнили в ведомстве.

«В результате примененных мер принудительного исполнения должник устранил все нарушения: установил защитно-герметические двери и герметический ставень аварийного выхода, герметизацию в ограждающих конструкциях, в том числе санитарно-техническое и фильтровентиляционное оборудование. В защитных сооружениях гражданской обороны установили аварийный резервуар, исправили систему водоснабжения и теплоснабжения, освободили аварийный выход», — сообщили в ГУФССП по региону.

В ведомстве объяснили, что должник не выполнил судебное решение вовремя, поэтому его оштрафовали на 50 тысяч рублей, а впоследствии возбудили административное дело.

Напомним, в Новосибирск из ДНР вернулись 24 судебных пристава.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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