В Новосибирске демонтировали главную новогоднюю елку у НОВАТа

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске убрали главную новогоднюю ёлку возле НОВАТа.
В Новосибирске демонтировали главную новогоднюю ёлку возле театра оперы и балета.
О том, что главную ёлку Новосибирска планируют демонтировать в период с 10 по 12 февраля, Сиб.фм в сообщили пресс-центре мэрии.
Ранее, 26 января в Новосибирске начали демонтировать новогодние украшения.
Демонтаж новогодних украшений и иллюминации планируют закончить в начале апреля.
Каток на Михайловской набережной, который стал в этом году самым длинным, закроется 28 февраля. До этого времени продолжит работу Домик Снежинки и тач-экран.
Ранее Сиб.фм сообщал, что демонтаж главной новогодней елки начнется с 10 февраля.
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