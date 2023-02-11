Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске демонтировали главную новогоднюю елку у НОВАТа

Фото В Новосибирске демонтировали главную новогоднюю елку у НОВАТа
Фото В Новосибирске демонтировали главную новогоднюю елку у НОВАТа

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске убрали главную новогоднюю ёлку возле НОВАТа.

В Новосибирске демонтировали главную новогоднюю ёлку возле театра оперы и балета.

О том, что главную ёлку Новосибирска планируют демонтировать в период с 10 по 12 февраля, Сиб.фм в сообщили пресс-центре мэрии.

Ранее, 26 января в Новосибирске начали демонтировать новогодние украшения.

Демонтаж новогодних украшений и иллюминации планируют закончить в начале апреля.

Каток на Михайловской набережной, который стал в этом году самым длинным, закроется 28 февраля. До этого времени продолжит работу Домик Снежинки и тач-экран.

Ранее Сиб.фм сообщал, что демонтаж главной новогодней елки начнется с 10 февраля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Токарева
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19273
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
11346
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9857
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8812
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
8421
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика
8040
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
7976
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО