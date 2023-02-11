В Новосибирске демонтировали главную новогоднюю елку у НОВАТа

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске убрали главную новогоднюю ёлку возле НОВАТа.

В Новосибирске демонтировали главную новогоднюю ёлку возле театра оперы и балета.

О том, что главную ёлку Новосибирска планируют демонтировать в период с 10 по 12 февраля, Сиб.фм в сообщили пресс-центре мэрии.

Ранее, 26 января в Новосибирске начали демонтировать новогодние украшения.

Демонтаж новогодних украшений и иллюминации планируют закончить в начале апреля.

Каток на Михайловской набережной, который стал в этом году самым длинным, закроется 28 февраля. До этого времени продолжит работу Домик Снежинки и тач-экран.

Ранее Сиб.фм сообщал, что демонтаж главной новогодней елки начнется с 10 февраля.