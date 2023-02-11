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В Новосибирске филин съел мышь во дворе частного дома

Фото В Новосибирске филин съел мышь во дворе частного дома
Фото В Новосибирске филин съел мышь во дворе частного дома

Фото: предоставлено Ириной Валл / коллаж Сиб.фм

Филин съел мышь во дворе частного дома в Новосибирске.

В Новосибирске филин полакомился мышью во дворе частного дома на улице Коминтерна в Дзержинском районе. Об этом Сиб.фм сообщила жительница частного сектора Ирина.

По словам жительницы Новосибирска, филин оказался во дворе ее дома внезапно.

«Я увидела его пока была на улице. Он пролетел над моим домом и сел на верхушку сосны, которая растет у нас в огороде», — рассказала собеседница Сиб.фм.

За время пребывания в гостях, филин успел поохотиться. Птица поймала мышь и съела ее целиком.

После плотного обеда во дворе Ирины, филин немного посидел на верхушке сосны и улетел.

Также Ирина отметила, что филин прилетает в гости уже второй день.

Ранее Сиб.фм рассказывал о сове, которая охотится за хомячками на подоконнике.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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