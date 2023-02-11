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В Новосибирске Ford Explorer перевернулся возле ТЦ "Континент"

Фото В Новосибирске Ford Explorer перевернулся возле ТЦ "Континент"
Фото В Новосибирске Ford Explorer перевернулся возле ТЦ "Континент"

Фото: АСТ-54 в "ВК"

Автомобиль Ford Explorer перевернулся возле ТЦ "Континент" В Новосибирске.

В субботу, 11 февраля, автомобиль марки Ford Explorer перевернулся возле ТЦ "Континент" в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

ДТП произошло на Ипподромской магистрали. Внедорожник вылетел с дороги и перевернулся на бок.
Очевидцы сообщили, что водитель был в нетрезвом состоянии.

В момент аварии в салоне автомобиля находились несколько мужчин, которые сбежали с места ДТП.

Сиб.фм рассказывал о приговоре водителю, за смерть двух человек после ДТП на остановке.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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