В Новосибирске Ford Explorer перевернулся возле ТЦ "Континент"

Фото: АСТ-54 в "ВК"
Автомобиль Ford Explorer перевернулся возле ТЦ "Континент" В Новосибирске.
В субботу, 11 февраля, автомобиль марки Ford Explorer перевернулся возле ТЦ "Континент" в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
ДТП произошло на Ипподромской магистрали. Внедорожник вылетел с дороги и перевернулся на бок.
Очевидцы сообщили, что водитель был в нетрезвом состоянии.
В момент аварии в салоне автомобиля находились несколько мужчин, которые сбежали с места ДТП.
Сиб.фм рассказывал о приговоре водителю, за смерть двух человек после ДТП на остановке.
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