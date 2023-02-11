Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске МЧС предупредило о пожарах и авариях из-за холодов

Фото В Новосибирске МЧС предупредило о пожарах и авариях из-за холодов
Фото В Новосибирске МЧС предупредило о пожарах и авариях из-за холодов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредили, что из-за температуры ниже – 33 градусов возможны пожары и аварии на объектах теплоэнергетики.

В эти выходные, 11 и 12 февраля, столбик термометра может опуститься до отметки в минус 33 градуса. В ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредили, чем чреваты такие колебания температуры.

«В условиях морозов повышаются риски техногенных пожаров, аварий на объектах ТЭК и ЖКХ. Возрастает и вероятность увеличения числа случаев переохлаждения и обморожения среди людей. Гражданам необходимо соблюдать меры безопасности», — сообщают региональном главке МЧС.

Спасти могут элементарные правила безопасности: в такую погоду лучше не проводить много времени на улице, а автомобилистам – не отправляться в дальние поездки.

Впрочем, в Западно-Сибирском гидрометцентре указывают, что в эти выходные столбик термометра опустится только до – 24 градусов, но при этом будут формироваться неблагоприятные метеорологические условия.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19084
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
11256
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9805
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8749
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
8320
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика
8008
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
7914
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО