В Новосибирске МЧС предупредило о пожарах и авариях из-за холодов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредили, что из-за температуры ниже – 33 градусов возможны пожары и аварии на объектах теплоэнергетики.

В эти выходные, 11 и 12 февраля, столбик термометра может опуститься до отметки в минус 33 градуса. В ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредили, чем чреваты такие колебания температуры.

«В условиях морозов повышаются риски техногенных пожаров, аварий на объектах ТЭК и ЖКХ. Возрастает и вероятность увеличения числа случаев переохлаждения и обморожения среди людей. Гражданам необходимо соблюдать меры безопасности», — сообщают региональном главке МЧС.

Спасти могут элементарные правила безопасности: в такую погоду лучше не проводить много времени на улице, а автомобилистам – не отправляться в дальние поездки.

Впрочем, в Западно-Сибирском гидрометцентре указывают, что в эти выходные столбик термометра опустится только до – 24 градусов, но при этом будут формироваться неблагоприятные метеорологические условия.