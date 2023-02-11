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В выходные в Новосибирске ожидаются морозы до -30 градусов

Фото В выходные в Новосибирске ожидаются морозы до -30 градусов
Фото В выходные в Новосибирске ожидаются морозы до -30 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщили, что в субботу, 11 февраля, в Новосибирске будут складываться неблагоприятные метеорологические условия.

Ночь на субботу, 11 февраля, была одной из самых холодных в феврале: столбик термометра опускался ниже – 30 градусов. Днём температура составит -14... -19 градусов, местами Новосибирскую область ожидает похолодание до – 24 градусов. Кроме того, прогулкам будут мешать густые туманы.

«В период с 18 часов 10 февраля до 13 часов 12 февраля 2023 года на территории города Новосибирска сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», – сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

Иными словами, в субботу над Новосибирском может стоять густой туман. Не улучшатся метеорологические условия и в предстоящее воскресенье, 12 февраля.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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