В Новосибирске названо количество подключенных к газу домов

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Стало известно, что в Новосибирске 534 дома подключены к газу – больше всего их в Ленинском районе и центре.

После трагедии, которая произошла на улице Линейная, в Новосибирске было подсчитано количество домов, подключенных к газу. По данным департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска таковых зданий – 534.

Специалисты больше всего газифицированных домов насчитали в Ленинском районе – там их 165. В Центральном районе – 145 объектов, ещё 62 дома – в Дзержинском районе. А вот меньше всего их в Советском районе – всего 2 здания.

Следует отметить, что газифицированные пятиэтажки в Новосибирске строили в 1960-х и 1970-х годах. Дом на Линейной, где произошёл взрыв, был построен в середине 60-х годов.

Напомним, утром 9 февраля от взрыва газа в доме №39 на улице Линейная рухнули два подъезда. Спасатели извлекли из-под обломков тела 13-ти погибших.

В пятницу, 10 февраля, жители крайних подъездов начали возвращаться в дом за вещами. В квартирах они пробыли 10-15 минут.