В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей

Фото: ГИБДД Новосибирска

Названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей в Новосибирске.

В Новосибирске назвали улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей ремнём безопасности.

В начале февраля новосибирские водители начали получать штрафы за непристёгнутый ремень безопасности. В основном, камеры, которые фиксируют подобное нарушение, находятся на Красном проспекте.

Также камеры, выявляющие непристёгнутый ремень, заработали на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя и на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе.

Также камера работает либо на пересечении Жуковского и Дуси Ковальчук, либо на участке Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина.

Ранее Сиб.фм писал об улицах с камерами, фиксирующими непристёгнутых водителей.