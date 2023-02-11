В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей

Фото: ГИБДД Новосибирска
Названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей в Новосибирске.
В Новосибирске назвали улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей ремнём безопасности.
В начале февраля новосибирские водители начали получать штрафы за непристёгнутый ремень безопасности. В основном, камеры, которые фиксируют подобное нарушение, находятся на Красном проспекте.
Также камеры, выявляющие непристёгнутый ремень, заработали на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя и на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе.
Также камера работает либо на пересечении Жуковского и Дуси Ковальчук, либо на участке Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина.
Ранее Сиб.фм писал об улицах с камерами, фиксирующими непристёгнутых водителей.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают