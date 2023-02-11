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В Новосибирске стали известны адреса камер, фиксирующих непристёгнутый ремень

Фото В Новосибирске стали известны адреса камер, фиксирующих непристёгнутый ремень
Фото В Новосибирске стали известны адреса камер, фиксирующих непристёгнутый ремень

Фото: ГИБДД Новосибирска

Стало известно, где находятся в Новосибирске камеры видеофиксации, которые фотографируют водителей автомобиля, непристёгнутых ремнём безопасности.

С начала февраля новосибирские водители начали получать штрафы за непристёгнутый ремень. В частности, камеры, которые фиксируют это нарушение, появились на Красном проспекте. Сиб.фм стали известны адреса их расположения.

«Пересечение Красного проспекта и улицы Крылова, пересечение Красного проспекта и улицы Гоголя, пересечение улицы Жуковского и Мочищенского шоссе – на этих перекрёстках заработали камеры, выявляющие непристёгнутый ремень, – сообщил Сиб.фм источник в правоохранительных органах. – Также работает камера либо на пересечении Жуковского и Дуси Ковальчук, либо на участке Дуси Ковальчук – Жуковского до площади Калинина, то есть в той стороне расположена камера, которая фиксирует непристёгнутый ремень».

Также источник сообщает, что на одну из «Шкод» автоинспекторов установлена система фиксации нарушений в потоке. В ближайшее время автомобиль с бортовым номером 0727 будет ездить по городу и также фиксировать автомобили, в которых водители не пристёгиваются ремнём безопасности. Машина будет оснащена такими же мигалками, как и все остальные полицейские экипажи.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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