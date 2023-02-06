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общество

В Новосибирске водители узнали расположение камер, которые фиксируют непристёгнутый ремень

Фото В Новосибирске водители узнали расположение камер, которые фиксируют непристёгнутый ремень
Фото В Новосибирске водители узнали расположение камер, которые фиксируют непристёгнутый ремень

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске водители заявили, что камеры, фиксирующие отсутствие ремня у водителей, находятся в центре города.

Новосибирские автомобилисты заявили о камерах, фиксирующих водителей с непристёгнутым ремнём безопасности, у домов 59 и 66 на Красном проспекте. Об этом со ссылкой на автолюбителей, получивших штраф за такое нарушение, пишет издание «МК в Новосибирске».

Фото В Новосибирске водители узнали расположение камер, которые фиксируют непристёгнутый ремень 2

В ГИБДД Новосибирска подтвердили, что в городе работают камеры, фиксирующие отсутствие ремня безопасности у водителя, однако отказались назвать их расположение.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске водители начали получать первые штрафы за отсутствие ремня безопасности, если нарушение зафиксировала дорожная камера. В ГИБДД уточнили, что штраф приходит как за отсутствие ремня безопасности у водителя, так и у пассажира. Такое нарушение предполагает административный штраф в размере 1000 рублей, при оплате в течение 20 дней действует скидка в 20%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2023 году на дорогах Новосибирской области установят 50 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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