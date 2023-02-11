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В Новосибирске погибшего при взрыве газа сотрудника метро Дурасова похоронят 12 февраля

Фото В Новосибирске погибшего при взрыве газа сотрудника метро Дурасова похоронят 12 февраля
Фото В Новосибирске погибшего при взрыве газа сотрудника метро Дурасова похоронят 12 февраля

Фото: "Студия 312" / ВК

Похороны погибшего при взрыве газа сотрудника метро Дурасова пройдут 12 февраля.

Похороны погибшего при взрыве газа сотрудника метро Александра Дурасова пройдут 12 февраля на Клещихинском кладбище.

Прощание с погибшим Александром Дурасовым пройдёт по адресу: улица Хилокская, 95 корпус 3 в прощальном зале кладбища.

Желающих проститься с Александром доставят на кладбище в автобусах, которые отправятся от здания управления метрополитена на улице Серебренниковской, 34 в 13:00.

Александр родился в Казахской ССР в городе Экибастуз, учился в Павлодаре.

В 2013 году устроился работать в электромеханическую службу метрополитена в Новосибирске.

Также Александр Дурасов писал стихи. Его произведения публиковались в журналах «Речпорт», «Город Пэ», «Лава», «Трамвай» а также в альманахах «Складчина», «Между» и других. Александр стал автором книг «К планетянам» и «Воскресенье». До 2014 года печатался и выступал под псевдонимом Александр Простой.

Александру Дурасову было 43 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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