В Новосибирске погибшего при взрыве газа сотрудника метро Дурасова похоронят 12 февраля

Фото: "Студия 312" / ВК
Похороны погибшего при взрыве газа сотрудника метро Дурасова пройдут 12 февраля.
Похороны погибшего при взрыве газа сотрудника метро Александра Дурасова пройдут 12 февраля на Клещихинском кладбище.
Прощание с погибшим Александром Дурасовым пройдёт по адресу: улица Хилокская, 95 корпус 3 в прощальном зале кладбища.
Желающих проститься с Александром доставят на кладбище в автобусах, которые отправятся от здания управления метрополитена на улице Серебренниковской, 34 в 13:00.
Александр родился в Казахской ССР в городе Экибастуз, учился в Павлодаре.
В 2013 году устроился работать в электромеханическую службу метрополитена в Новосибирске.
Также Александр Дурасов писал стихи. Его произведения публиковались в журналах «Речпорт», «Город Пэ», «Лава», «Трамвай» а также в альманахах «Складчина», «Между» и других. Александр стал автором книг «К планетянам» и «Воскресенье». До 2014 года печатался и выступал под псевдонимом Александр Простой.
Александру Дурасову было 43 года.
Ранее Сиб.фм писал о том, что тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям.
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