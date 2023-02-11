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В Новосибирске работающие по адресу улица Линейная, 39 волонтёры попросили принести колбасу и чай

Фото В Новосибирске работающие по адресу улица Линейная, 39 волонтёры попросили принести колбасу и чай
Фото В Новосибирске работающие по адресу улица Линейная, 39 волонтёры попросили принести колбасу и чай

Фото автора

Сегодня, 11 февраля, продолжаются работы по адресу улица Линейная,39 в Новосибирске: на месте дежурят полицейские, спасатели и волонтёры двух поисковых отрядов.

Около дома №39 на улице Линейная дежурят полицейские, спасатели, а также волонтёры. Обеспечивать безопасность на месте помогают курсанты студенческого спасательного отряда SALUS и поискового отряда «Маяк». Руководитель последнего Павел Злобин поделился в соцсетях, что необходимо, как полицейским, так и волонтёрам.

«Нам необходима помощь продуктами питания (колбаса, сыр, чай, кофе, сахар) для поддержания работы пункта обогрева и организации питания сотрудников, обеспечивающих соблюдение правопорядка в районе разрушенного дома»,

— сообщил руководитель отряда Павел Злобин.

В ночь на субботу температура воздуха опустилась до -32 градусов. Если раньше около покорёженного дома была палатка, в которой работали и отдыхали спасатели, следователи и полицейские, то в пятницу, 10 февраля, её разобрали.

Фото В Новосибирске работающие по адресу улица Линейная, 39 волонтёры попросили принести колбасу и чай 2

Теперь все спецслужбы тоже размещаются в штабе – в школе №85. А сегодня, в субботу, в образовательном учреждении у столовой выходной, поэтому горячий чай и бутерброды волонтёрам явно не помешают.

Также напомним, что в эту субботу, 11 февраля, на месте трагедии работают следователи из Москвы, которые помогут восстановить хронологию событий до взрыва и после.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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