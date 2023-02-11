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В Новосибирске с 11 февраля региональным оператором стало МУП «Спецавтохозяйство»

Фото В Новосибирске с 11 февраля региональным оператором стало МУП «Спецавтохозяйство»
Фото В Новосибирске с 11 февраля региональным оператором стало МУП «Спецавтохозяйство»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Региональным оператором по работе с ТБО с 11 февраля стало МУП «Спецавтохозяйство» — «Экологию Новосибирск» этого статуса лишили.

Вопрос о лишении «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора обсуждался с начала февраля после ряда проблем с вывозом мусора, в итоге на этой неделе решение было принято.

«Подписан приказ о лишении ООО «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с ТКО с 11 февраля 2023 года. Новым региональным оператором с 11 февраля назначено МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» — сообщил 10 февраля министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Муниципальное предприятие и так часто приходило на помощь в тех случаях, когда мусоровозы «Экологии Новосибирск» не справлялись. Как говорят эксперты, больших перемен на рынке ждать не стоит. Повышение тарифа в компании также опровергают.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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