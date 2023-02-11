Фото: "Бердск онлайн"

В Новосибирской области появился второй претендент на пост главы Бердска.

В Новосибирской области появился второй кандидат на пост мэра Бердска, свою кандидатуру выдвинул Роман Бурдин. Об этом сообщает издание «Бердск онлайн».

В пятницу, 10 февраля, свои документы на пост мэра Бердска, в комиссию привез замминистра региональной политики Новосибирской области — начальник управления по работе с территориями, а также член «Единой России» Роман Бурдин.

Роман Бурдин подал полный комплект документов, после чего комиссия зарегистрировала кандидата для последующего участия в конкурсе по выборам главы администрации Бердска.

В понедельник, 6 февраля, первым документы на пост мэра города Бердска, в конкурсную комиссию подал бывший военный пенсионер, участник СВО 61-летний Александр Трушакин.

Прием документов на пост главы администрации Бердска продлится до 17 февраля. После чего, кандидатов ждёт письменный экзамен на знание законодательства, а также собеседование с членами конкурсной комиссии. Затем, пройдет защита авторских программ по развитию Бердска перед госсоветом депутатов.

Новый глава Бердска будет избран тайным голосованием 21 марта 2023 года.

Ранее, Сиб.фм рассказывал о кандидатуре Александра Трушакина на пост мэра Бердска.