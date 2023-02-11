Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области появился второй кандидат на пост мэра Бердска

Фото В Новосибирской области появился второй кандидат на пост мэра Бердска
Фото В Новосибирской области появился второй кандидат на пост мэра Бердска

Фото: "Бердск онлайн"

В Новосибирской области появился второй претендент на пост главы Бердска.

В Новосибирской области появился второй кандидат на пост мэра Бердска, свою кандидатуру выдвинул Роман Бурдин. Об этом сообщает издание «Бердск онлайн».

В пятницу, 10 февраля, свои документы на пост мэра Бердска, в комиссию привез замминистра региональной политики Новосибирской области — начальник управления по работе с территориями, а также член «Единой России» Роман Бурдин.

Роман Бурдин подал полный комплект документов, после чего комиссия зарегистрировала кандидата для последующего участия в конкурсе по выборам главы администрации Бердска.

В понедельник, 6 февраля, первым документы на пост мэра города Бердска, в конкурсную комиссию подал бывший военный пенсионер, участник СВО 61-летний Александр Трушакин.

Прием документов на пост главы администрации Бердска продлится до 17 февраля. После чего, кандидатов ждёт письменный экзамен на знание законодательства, а также собеседование с членами конкурсной комиссии. Затем, пройдет защита авторских программ по развитию Бердска перед госсоветом депутатов.

Новый глава Бердска будет избран тайным голосованием 21 марта 2023 года.

Ранее, Сиб.фм рассказывал о кандидатуре Александра Трушакина на пост мэра Бердска.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Токарева
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19084
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
11256
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9805
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8749
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
8320
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика
8008
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
7914
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО