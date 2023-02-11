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В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52

Фото В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
Фото В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52

Фото: АСТ-54 в "ВК"

В Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52.

Сегодня, 11 февраля, в Новосибирске на пересечении улиц проспект Академика Лаврентьева и Кутателадзе автомобиль Toyota Kluger столкнулся с маршруткой № 52. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте».

В пресс-службе Госавтоинспекции пояснили, что ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших.

Также в паблике сообщили, что водитель маршрутного такси №52 начал поворот, удар пришёлся на правый бок с пассажирами на передних сидениях. Спереди было 2 человека.

Водитель автомобиля двигался на красный сигнал светофора после того, как все другие машины остановились.

Скорую помощь на место ДТП вызывать не стали, никто не получил серьёзных травм. Большинство пассажиров отделались испугом.

Ранее Сиб.фм писал о ДТП, в котором Ford Explorer перевернулся возле ТЦ "Континент".

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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