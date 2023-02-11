В Первомайском районе Новосибирска мужчина с ружьём напугал детей

Фото: "Моя Первомайка" / ВК

В Первомайском районе в Новосибирске, детей напугал мужчина с ружьём.

В Первомайском районе Новосибирска, мужчина который шел тропинке с ружьём и собакой напугал детей. Об этом сообщили в паблике «Моя Первомайка» во «Вконтакте».

Мужчину с ружьем и собакой заметили в пятницу, 10 февраля, вечером после 17:00.

«Моя дочь с одноклассницей возвращались из школы, как раз по тропинке на фото выше и увидели в 5-10 метрах мужчину с ружьём и с собакой. Дочь говорит он их увидел и за ними побежал. Они убежали, спрятались за гаражом, мужчина их потерял и пошёл в другую сторону. Чуть позже шли мальчишки-одноклассники, тоже видели этого мужчину там же», — говорится в сообщении паблика.

Детям удалось сфотографировать мужчину на мобильный телефон.

По словам детей, мужчина погнался за мальчишками. Они убежали, по пути останавливали машины, но никто не остановился. Пока мальчики не встретили патрульный автомобиль. Поймать мужчину не удалось, он скрылся в неизвестном направлении.

Родителям пришлось забирать детей, так как они боялись идти домой.

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