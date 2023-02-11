Хирург Новосибирского НИИТО получил награду от Владимира Путина

Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

Хирург Новосибирского НИИТО Виталий Павлов получил награду от президента России Владимира Путина.

Врач из Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Виталий Павлов получил награду «Заслуженный врач РФ», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили на официальном сайте НИИТО.

Виталий Павлов является одним из ведущих российских специалистов в области хирургического лечения диспластических и посттравматических коксартрозов.

Под его руководством, в ННИИТО была создана система оказания медицинской помощи больным с инфицированной нестабильностью эндопротеза тазобедренного сустава. А также организована школа эндопротезирования для просвещения населения.

Специалист организовал маршрутизацию пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости, а также проведение экстренных оперативных вмешательств по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Виталий Павлов является главным травматологом-ортопедом Новосибирской области. Заслуженный врач РФ оперирует пациентов с высокими рисками осложнений.

Ранее, Сиб.фм писал об ординаторе НИИТО из Гватемалы, который рассказал о жизни в Новосибирске.