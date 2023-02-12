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Мэр Локоть поблагодарил белорусов за соболезнования после взрыва дома в Новосибирске

Фото Мэр Локоть поблагодарил белорусов за соболезнования после взрыва дома в Новосибирске
Фото Мэр Локоть поблагодарил белорусов за соболезнования после взрыва дома в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм, тг-канал Анатолий Локоть

Белорусы выразили соболезнования новосибирцам после взрыва дома на Линейной.

Мэр Анатолий Локоть поблагодарил Минский городской исполнительный комитет, посольство Беларуси в Новосибирске, Белорусский союз потребительских обществ за слова поддержки и соболезнования после трагедии на Линейной, где погибло 13 человек.

Фото Мэр Локоть поблагодарил белорусов за соболезнования после взрыва дома в Новосибирске 2

"От имени всех новосибирцев благодарю за соболезнования и слова поддержки мэров Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, Отделение Посольства Республики Беларусь в РФ в Новосибирске, Белкоопсоюз и руководство города-побратима Минска. Спасибо, что в этот тяжёлый час вы были вместе с нами", — сообщил мэр в своем тг-канале.

Напомним, утром 9 февраля произошел взрыв газа на Линейной,39. В результате обвала конструкций погибло 13 человек, еще 21 человек пострадал.

10 февраля губернатор Новосибирской области объявил траур.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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