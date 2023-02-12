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Новосибирский зоопарк показал видео мамы медоеда и малыша

Фото Новосибирский зоопарк показал видео мамы медоеда и малыша
Фото Новосибирский зоопарк показал видео мамы медоеда и малыша

Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило

В Новосибирском зоопарке им. Шило у семьи медоедов родился детёныш.

Жизнь мамы медоеда и детёныша показал на видео Новосибирский зоопарк им. Шило. Запись опубликовали в соцсетях зверинца.

«Ежедневная рутина. Медоеды мама и малыш в Новосибирском зоопарке имени Р.А.Шило», — сообщили в зоопарке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке им. Шило родился детёныш медоеда. Малыш появился на свет 22 декабря. Специалисты отметили, что детёныш пока не гуляет и не ест ту же пищу, что и взрослые. При этом мать никого не подпускает к малышу, из-за чего отец живёт в соседнем вольере. Медоеды поселились в Новосибирском зоопарке им. Шило в 2020 году. Два года назад у пары родился первый детёныш.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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