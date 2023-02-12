«Сибирь» крупно проиграла «Металлургу» на домашней площадке

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» уступил магнитогорскому «Металлургу» на своём льду.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 4:1 в матче регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла на домашней площадке сибиряков 12 февраля.

В первом периоде хозяева пропустили две безответные шайбы, во втором гости увеличили отрыв до четырёх голов. За несколько минут до финальной сирены «Сибирь» оформила «гол престижа» — отличился Никита Шашков.

По итогам матча «Металлург» поднялся на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, приблизившись вплотную к «Сибири» — 77 очков против 78.

Напомним, ранее «Сибирь» уступила «Трактору» по буллитам и вышла в плей-офф.