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«Сибирь» крупно проиграла «Металлургу» на домашней площадке

Фото «Сибирь» крупно проиграла «Металлургу» на домашней площадке
Фото «Сибирь» крупно проиграла «Металлургу» на домашней площадке

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» уступил магнитогорскому «Металлургу» на своём льду.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 4:1 в матче регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла на домашней площадке сибиряков 12 февраля.

В первом периоде хозяева пропустили две безответные шайбы, во втором гости увеличили отрыв до четырёх голов. За несколько минут до финальной сирены «Сибирь» оформила «гол престижа» — отличился Никита Шашков.

По итогам матча «Металлург» поднялся на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, приблизившись вплотную к «Сибири» — 77 очков против 78.

Напомним, ранее «Сибирь» уступила «Трактору» по буллитам и вышла в плей-офф.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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