В ходе СВО погиб мобилизованный Иван Мишуров из Новосибирской области

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На спецоперации погиб Иван Мишуров из Черепаново Новосибирской области.

В ходе СВО под артобстрелом погиб Иван Мишуров из Черепаново. Об этом сообщили «Черепановские вести» со ссылкой на сестру погибшего.

Она рассказала изданию, что ранее мужчина служил в танковых войсках. По ее словам, Иван сильно переживал, понимая куда отправляется, но скрываться не было и мысли.

«Надо — так надо, считал он», — вспоминает слова военнослужащего.

Иван после отправки поддерживал связь с сестрой, но когда попал в зону боевых действий, стал реже звонить.

Один раз Ольге пришло сообщение с неизвестного номера: «Всё нормально, жив, здоров».

Сослуживцы рассказали, что Ваня оказался оказался под танком во время боя.

«Товарищи кидали ему верёвку, хотели вытащить, но ничего не получилось. Из-за обстрела сдетонировали наши снаряды. Достать тело из-под танка смогли только на третьи сутки», — рассказали мужчины.

Ивана Мишурова похоронили в Черепаново. У него остались два взрослых сына — 19-летний Данил и 17-летний Кирилл.

Напомним, опубликованы фотографии двадцати погибших участников спецоперации из Новосибирской области