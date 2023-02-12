В Новосибирске из-за лже-газовщиков в 15 домах проводят проверки

Фото: Сиб.фм

После трагедии на Линейной в Новосибирске проверяют дома.

В Новосибирске проводится обследование газового оборудования в 15 многоквартирных домах Центрального округа. Жители этих домой сообщили о "подозрительных" газовщиках. Сейчас газ там остановлен. Об этом сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на компанию «Газпром Межрегионгаз Новосибирск».

Работу ведутся по адресам:

ул. Гоголя, д. 21

ул. Гоголя, д. 21а

ул. Гоголя, д. 17а

ул. Гоголя, д. 19

ул. Гоголя, д. 19а

ул. Каменская, д. 84в

ул. С. Шамшиных, д. 83

ул. С. Шамшиных, д. 85

ул. С. Шамшиных, д. 78

ул. Гоголя, д. 17

ул. Гоголя, д. 23

ул. Гоголя, д. 23а

ул. Гоголя, д. 27

ул. Гоголя, д. 25

ул. Каменская, д. 82.





Жителей домов просят отнестись к этому с пониманием. Газоснабжение возобновят после полного обследования оборудования.

Кроме того, проблема с мошенниками есть во многих городах. Обвиняемые в Новосибирске Евгений Кавун и Ирина Урбах представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

Отзывы у данной компании сомнительные. Один клиент рассказал, что в ноябре 2021 года к нему пришли газовики и представились сотрудниками "Межрегионгаз сервис".

«21.10.2021 г. к нам домой пришли представителя ООО "Межрегионгаз сервис". Посмотрев на наш газовый шланг они заявили, что он пропускает газ, уже "намок", не сертифицирован и его пора менять. Предложили ценник за замену шланга 1600 рублей и за замену газового счетчика 7800 рублей. Сотрудники компании представляются подрядчиком ОАО Газпром, заявляя о том, что ОАО не справляется с потоком клиентов. Свои услуги предлагают оформить договором, перевод денежных средств оформляют "гибким чеком" с реквизитами компании», — поделился омич.

9 февраля 2023 после взрыва в Новосибирске под этим отзывом появился комментарий, где спросили: «Почему вы тогда не обратились в суд? Сегодня бы это спасло столько жизней...».

Как ранее писал Сиб.фм, вНовосибирске опубликованы 10 кадров разрушенного дома после взрыва газа.