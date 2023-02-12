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В Новосибирске на Большевистской Toyota перевернулась после ДТП

Фото В Новосибирске на Большевистской Toyota перевернулась после ДТП
Фото В Новосибирске на Большевистской Toyota перевернулась после ДТП

Фото: АСТ-54

ДТП с участием двух иномарок произошло в Новосибирске.

В Новосибирске в результате ДТП на улице Большевистской перевернулся на крышу автомобиль Toyota Harrier. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло вечером 12 февраля в районе остановки «Инструментальный завод». По словам очевидцев, машина столкнулась с Toyota RAV4 во время движения в сторону Речного вокзала.

О пострадавших в результате аварии не сообщается, на месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. На месте ДТП собралась длинная пробка, уточнили очевидцы.

Напомним, ранее в Новосибирске троих человек увезли в больницу после ДТП.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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