В Новосибирске на Большевистской Toyota перевернулась после ДТП

Фото: АСТ-54
ДТП с участием двух иномарок произошло в Новосибирске.
В Новосибирске в результате ДТП на улице Большевистской перевернулся на крышу автомобиль Toyota Harrier. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
ДТП произошло вечером 12 февраля в районе остановки «Инструментальный завод». По словам очевидцев, машина столкнулась с Toyota RAV4 во время движения в сторону Речного вокзала.
О пострадавших в результате аварии не сообщается, на месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. На месте ДТП собралась длинная пробка, уточнили очевидцы.
Напомним, ранее в Новосибирске троих человек увезли в больницу после ДТП.
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