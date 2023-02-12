В Новосибирске троих человек увезли в больницу после ДТП

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске водитель "Тoyota" вылетел на встречную полосу и попал в ДТП.

В субботу, 11 февраля, 37 летний мужчина двигался по по улице Большевистская на Тoyota Сarina. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Тoyota Wish под управлением 60- летнего мужчины. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир вылетевшей иномарки и пожилой мужчины из Тoyota Wish. Их всех госпитализировали в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52.