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В Новосибирске троих человек увезли в больницу после ДТП

Фото В Новосибирске троих человек увезли в больницу после ДТП
Фото В Новосибирске троих человек увезли в больницу после ДТП

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске водитель "Тoyota" вылетел на встречную полосу и попал в ДТП.

В субботу, 11 февраля, 37 летний мужчина двигался по по улице Большевистская на Тoyota Сarina. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Тoyota Wish под управлением 60- летнего мужчины. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир вылетевшей иномарки и пожилой мужчины из Тoyota Wish. Их всех госпитализировали в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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