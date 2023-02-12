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Жители Новосибирска пожаловались на кричащего из окна мужчину

Фото Жители Новосибирска пожаловались на кричащего из окна мужчину
Фото Жители Новосибирска пожаловались на кричащего из окна мужчину

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Жительница Новосибирска пожаловалась на кричащего из окна соседа.

В Новосибирске женщина пожаловалась на соседа на улице Кропоткина, 269. Паблику в "ВК" "АСТ-54" она рассказала, что мужчина кричит днем и ночью из окна.

"Кричит изо всех сил всё подряд", — отметила она.

По ее словам, мужчина имеет душевное расстройство. Его в 2022 году забирали в психиатрическую больницу, но это не помогло.

"Ночью слышимость просто колоссальная. Спать невозможно. Почти 3 дома страдают", — рассказала женщина.

Также, по ее словам, она вместе с другими жителями дома обращалась к участковому, но проблема так и не решилась.

"Сейчас сменился участковый и текущий ничего не предпринимает, только пожимает плечами и говорит, что вопрос о нарушении тишины он закроет через месяц, обойдя жильцов, а потом всё будет то же самое", — сетует Виктория.

Кроме этого, она попросила советом от подписчиков паблика, так как скоро лето, а окно держать закрытым в жаркую погоду невозможно.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске неадекватный мужчина почти час просидел на дереве в Калининском районе.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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