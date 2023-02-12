В Новосибирске построят школу с бассейном на улице Тургенева

Фото: freepik.com / projectseasun
В Новосибирске объявили конкурс на строительство школы с бассейном.
В Новосибирске на улице Тургенева будут строить школу с бассейном. Тендер появился на сайте госзакупок.
По документам, школу возведут на Тургенева, 84 за 400 млн рублей. Учебное заведение появится на месте лицея №185.
Подрядчик должен выполнить пусконаладочные работы, внутреннюю отделку, установку охранной сигнализации, сетей связи и системы видеонаблюдения.
Работы обещают завершить до 8 декабря 2023 года.
Как ранее писал Сиб.фм, строительство второй очереди новосибирского Толмачево начнется в 2024 году.
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