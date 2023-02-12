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В Новосибирске сделали операцию коту Мите, спасенному из взорвавшегося дома

Фото В Новосибирске сделали операцию коту Мите, спасенному из взорвавшегося дома
Фото В Новосибирске сделали операцию коту Мите, спасенному из взорвавшегося дома

Фото: АНО ВИАВЕТ

В Новосибирске прооперировали кота Митю, спасенного из взорванного дома на Линейной.

Кота Митю, которого вытащили 9 февраля из взорванного дома на улице Линейной, прооперировали. Об этом сообщили в фонде помощи животным АНО «ВИАВЕТ» в соцсети «ВКонтакте».

Ветеринары сообщают, что с хвостатым все хорошо и он сможет ходить.

«Ушибы внутренних органов доставляют малышу боль, поэтому сейчас он на обезболивающих препаратах», — рассказали в клинике. Кроме этого, Митя сейчас в состоянии стресса и боится громких звуков, но уже перестал шипеть на людей.

Кота отдадут родителям его 22-летней хозяйки Анны Нечуятовой, которая погибла во время взрыва газа в доме.

Как ранее писал Сиб.фм, арестованные в Новосибирске газовщики заявили о своей непричастности к взрыву газа

 

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Автор:
Дамир Трубников

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