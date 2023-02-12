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В Новосибирске в День святого Валентина ожидается похолодание

Фото В Новосибирске в День святого Валентина ожидается похолодание
Фото В Новосибирске в День святого Валентина ожидается похолодание

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирск придут холода с 14 февраля.

Очередная волна похолодания настигнет Новосибирск с 14 февраля. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

В понедельник, 13 февраля, температура воздуха будет держаться на уровне -9 градусов, будет ясная и солнечная погода. Однако уже во вторник, в День святого Валентина, резко похолодает до -21 градуса. Ночь температура опустится до -23...-25 градусов.

В пятницу, 17 февраля, похолодает до -23 градусов. Потепление придёт в следующие выходные — 18 февраля ожидается до -7 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в марте в Новосибирске ожидается теплая погода без скачков температур.

Так, по информации "Яндекс.Погоды" температура в начале марта будет держать от -5, до -9 градусов. Во второй половине месяца температура поднимется до +4 градусов.

Напомним, в Новосибирске в конце февраля ожидаются морозы до -30 градусов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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