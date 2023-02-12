В Новосибирске заметили двух гуляющих за руку мужчин

Фото: АСТ-54

Двое новосибирцев прогуливались по городу, держась за руки.

В Новосибирске двое мужчин гуляли по городу за руку. Видео прислали очевидцы в телеграм-канал «АСТ-54 Black» сегодня, 12 февраля. Видеоряд сопроводили весёлой музыкой.

«Вот таких «братанов», шагающих на стройку, заметил наш подписчик на улице Ясный Берег», — сказано в публикации.

Комментаторы в посте предположили, что мужчины могут быть братьями, которые оказывают друг другу поддержку. Впрочем, некоторые решили осудить такой вид прогулок.

Напомним, в Новосибирске заметили длиннохвостую неясыть на Затулинке.