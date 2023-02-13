Кремль прокомментировал вероятность второй волны мобилизации

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Пресс-секретарь президента России высказался о возможности проведения новой волны частичной мобилизации.
В России не идёт речь о проведении второй волны частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, таких данных нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о новой волне мобилизации.
Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации в России. По мнению политика, сейчас в зоне проведения спецоперации находится достаточно военнослужащих для выполнения задач. В то же время Антонов предположил, что исключать возможность новой волны мобилизации не стоит и считает, что важно направить все имеющиеся силы на достижение победы.
«Если государству потребуется, значит, вторую волну проведут. Если нет, то нет», — заключил депутат.
В конце декабря прошлого года руководитель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина оценила вероятность новой волны мобилизации в России. По её мнению, необходимости в подобных мерах сейчас нет.
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