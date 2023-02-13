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Лор предупредил о риске развития смертельного заболевания из-за выдергивания волос из носа

Фото Лор предупредил о риске развития смертельного заболевания из-за выдергивания волос из носа
Фото Лор предупредил о риске развития смертельного заболевания из-за выдергивания волос из носа

Freepik, authors: diego_cervo

По словам лора Владимира Зайцева, неправильное выдергивание волос из носа приведет к смертельному тромбозу синуса.

Выдергивание волос из носа может привести к смертельному заболеванию — тромбозу синуса. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. По словам медика, при резком удалении волоса на месте вырванной луковицы появляется воспаление или кровоточивость.

«Может возникнуть синус тромбоз, это состояние крайне тяжелое. Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики», — пояснил лор.

Зайцев отметил, что у тромбоза синуса очень высокая летальность, которая достигает более 50% смертельных исходов. Он рекомендует аккуратно срезать волоски тупоконечными ножницами, не травмируя преддверие носа.

Напомним, лор рассказала, как выбрать назальный спрей при простуде.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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