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Мартовские температуры придут в Новосибирск в середине февраля

Фото Мартовские температуры придут в Новосибирск в середине февраля
Фото Мартовские температуры придут в Новосибирск в середине февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Потепление ожидается в Новосибирске в ближайшее время.

В Новосибирске ожидается по-мартовски тёплая погода в середине февраля. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Как утверждают синоптики, потепление придёт в столицу Сибири в ближайшие три дня. В День святого Валентина, 14 февраля, температура воздуха составит -12 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра не превысит 7 метров в секунду.

На следующий день погода останется прежней — температура не упадёт ниже -14 градусов, осадков также не будет.

Ещё более заметное потепление придёт 16 февраля — до -7 градусов.

Согласно прогнозу, такая погода обычно приходит в марте, а не в феврале.

Напомним, сегодня в Новосибирске очистили от снега 15 улиц.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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