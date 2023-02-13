Под Новосибирском местные жители организовали подпольную нарколабораторию

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Двоих Жителей Новосибирской области будут судить за незаконное изготовление наркотиков.
В Новосибирской области дошло до суда уголовное дело об изготовлении наркотиков. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.
На скамье подсудимых окажутся двое жителей региона, которых обвиняют в организации подпольных лабораторий по изготовлению мефедрона. Однко помещение находилось в садоводческом товариществе, второй — в Мошковском районе Новосибирской области.
«В ходе обысков в производственных помещениях и гаражном боксе оперативники обнаружили лабораторную посуду и оборудование, 85 канистр с прекурсорами, а также реагенты, предназначенные для изготовления наркотических средств. Изъято около 180 килограммов N-метилэфедрона, хранившегося в 16 бочках, и еще две емкости с тремя килограммами мефедрона», — уточнили в полиции.
Фигурантов задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно со спецназом МВД. С одним из обвиняемых заключили досудебное соглашение, его дело вынесено в отдельное производство. Материалы рассмотрит Новосибирский областной суд.
Напомним, ранее в новосибирском аэропорту Толмачево задержали мужчину с наркотиками.
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