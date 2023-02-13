Средний размер взятки в Новосибирской области составил 479 тысяч рублей

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В Новосибирской области средний размер взятки вырос в 4 раза и достиг почти полумиллиона рублей.

Средний размер взятки в Новосибирске в 2022 году составил 479 рублей. Это почти в 4 раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, в 2021 году средняя взятка равнялась 126 тысячам рублей.

Всего в минувшем году зафиксировано 62 коррупционных преступления. Общая сумма взяток составила почти 30 миллионов рублей.

Что касается данных 2021года, то тогда преступлений, связанных со взяточничеством, было значительно меньше. Зарегистрировано 50 преступлений на сумму 6,3 миллиона рублей.

По итогам 2022 года самой коррумпированной сферой в Новосибирской области стала правоохранительная. Так, к уголовной ответственности за коррупционные преступления были привлечены 10 сотрудников полиции, 3 сотрудника ГУФСИН и 2 представителя службы судебных приставов.

Всего в 2022 году совершено 125 преступлений, связанных со взяточничеством. В 62 случаях взятки брали, в 15-ти — давали.