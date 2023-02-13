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Ученые назвали части курицы, которые могут спровоцировать рак при частом употреблении

Фото Ученые назвали части курицы, которые могут спровоцировать рак при частом употреблении
Фото Ученые назвали части курицы, которые могут спровоцировать рак при частом употреблении

Freepik, authors: Ann_Zhuravleva

По словам ученых из Китая, вредными частями у курицы являются лапы, гузка, кишки и шея.

Ученые из Китая назвали лапы, гузку, кишки и шею самыми вредными частями у курицы. Бульоны или другие блюда, приготовленные с ними, содержат больше всего вредных компонентов, пишет RuNews24.ru.

Как отмечают специалисты, все эти части курицы тяжело усваиваются, содержат много бактерий, токсинов и жира.

Исследовали предупреждают, что при их избыточном употреблении, человек рискует набрать лишний вес, а также у него может развиться рак.

Напомним, ученые установили, что ограничение калорий замедляет старение.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

рак
онкология
питание
птица
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