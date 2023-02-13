Ученые назвали части курицы, которые могут спровоцировать рак при частом употреблении

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По словам ученых из Китая, вредными частями у курицы являются лапы, гузка, кишки и шея.
Ученые из Китая назвали лапы, гузку, кишки и шею самыми вредными частями у курицы. Бульоны или другие блюда, приготовленные с ними, содержат больше всего вредных компонентов, пишет RuNews24.ru.
Как отмечают специалисты, все эти части курицы тяжело усваиваются, содержат много бактерий, токсинов и жира.
Исследовали предупреждают, что при их избыточном употреблении, человек рискует набрать лишний вес, а также у него может развиться рак.
Напомним, ученые установили, что ограничение калорий замедляет старение.
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