В Новосибирске 13-летняя девочка выжила при падении с 8 этажа

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске выпавшую из окна школьницу спас сугроб.

В Новосибирске, в среду 8 февраля, на улице Экваторной выпала из окна балкона 13 летняя девочка. Об этом пишут Родные Берега.

По данным районного отдела ГО и ЧС, 13-летняя девочка смогла выжить благодаря сугробам под окнами дома. Однако, травмы ребенок получила серьезные. Его госпитализировали со сломанным бедром, черепно-мозговой травмой и ушибами внутренних органов.

В школе, где она учится, прошло совещание с участием комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы установить причины поступка девочки.

Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты.