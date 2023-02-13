В Новосибирске дошло до суда дело о жестоком убийстве трёх кошек

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В Новосибирске будут судить местного жителя, который убил трёх кошек.

В Новосибирске в суд передали материалы уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве трёх кошек. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в прокуратуре регионе. Ранее против 55-летнего жителя Калининского района возбудили дело по п. «д» ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель).

По данным следствия, 21 октября прошлого года мужчину попросили поймать трёх кошек в квартире на улице Фадеева из-за неприятного запаха. Обвиняемый поднялся на 16 этаж, чтобы отловить животных и доставить их в приют. Вместо этого мужчина жестоко расправился с кошками.

«Зайдя в квартиру, обнаружил трех кошек на балконе квартиры, после чего взял их в руки и с силой сбросил с балкона на крыльцо подьезда. Спустившись вниз к подьезду и убедившись, что одно из животных еще подавало признаки жизни он нанес не менее трех ударов по нему ногой, отчего животное погибло. После сложил всех трех кошек в полиэтиленовый пакет и выбросил в мусорный бак», — сообщили в прокуратуре.

Рассматривать уголовное дело будет Калининский районный суд.

Напомним, ранее в Новосибирске арестовали державшую собак на морозе 61-летнюю женщину.