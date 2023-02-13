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В Новосибирске двое мужчин украли из подъезда детский снегокат

Фото В Новосибирске двое мужчин украли из подъезда детский снегокат
Фото В Новосибирске двое мужчин украли из подъезда детский снегокат

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске двое мужчин вытащили из подъезда детский снегокат.

В Новосибирске, 12 февраля, на улице Красных Зорь, 1, украли снегокат. Об этом сообщил владелец в паблик в "ВК" "АСТ-54".

На опубликованной видеозаписи видно, что мужчины из-лифта выносят детский самокат. Один из-них в медицинской маске, а другой пошатывается и держится за перила.

«Может кто-то видел или знает кому данные граждане спихнули его? Наверняка, просили копейки, а может кто-то узнает себя и вернет его прежнему хозяину», — написал владелец снегоката.

Как ранее писал Сиб.фм, мужчину на «Газели» с крадеными мотоциклами и велосипедами поймали в Кировском районе.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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