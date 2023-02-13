В Новосибирске средняя цена подарка ко Дню Валентина составила 2150 рублей

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В Новосибирске влюбленные тратят на вторую половинку в День святого Валентина около 2150 рублей.

В Новосибирске на подарок ко Дню святого Валентина мужчины готовы потратить 2700 рублей на подарок девушке. Представительницы женского пола готовы купить подарок за 1500-1700 рублей. Об этом сообщил SuperJob.

Отмечается, что дарить подарки в 2023 году собирается каждый пятый житель России. В основном одаривают супругов (10%), возлюбленных (4%), детей (2%), родителей и близких (по 1%). Кроме этого, мужчины готовят подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (22% против 16%), и тратят на них заметно больше.

Внимание к этому празднику снизилось на 13 процентных пунктов, по сравнению с 2019-м — вдвое. Многие влюбленные не празднуют этот праздник, так как считают, что 14 февраля это не православных праздник и то, что в России есть свой День семьи, любви и верности.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в День святого Валентина ожидается похолодание.