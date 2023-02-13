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В Новосибирске образовалась пробки из-за массового ДТП

Фото В Новосибирске образовалась пробки из-за массового ДТП
Фото В Новосибирске образовалась пробки из-за массового ДТП

Фото: АСТ-54

Тройное ДТП произошло в Калининского района Новосибирска.

В Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, на месте аварии образовалась пробка. Инцидент произошёл в понедельник, 13 февраля, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого, столкнулись две «ГАЗели» и автобус. Сообщается, что автомобили перегородили движение по Учительской улице. В этом месте затруднено движение транспорта, следует из данных онлайн-карт.

Тем временем в среднем в Новосибирске на наблюдается значительных пробок. На данный момент ситуация оценивается на 6 баллов из 10 возможных.

Напомним, ранее в Новосибирске на Большевистской Toyota перевернулась после ДТП.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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