В Новосибирске образовалась пробки из-за массового ДТП

Фото: АСТ-54
Тройное ДТП произошло в Калининского района Новосибирска.
В Калининском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, на месте аварии образовалась пробка. Инцидент произошёл в понедельник, 13 февраля, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого, столкнулись две «ГАЗели» и автобус. Сообщается, что автомобили перегородили движение по Учительской улице. В этом месте затруднено движение транспорта, следует из данных онлайн-карт.
Тем временем в среднем в Новосибирске на наблюдается значительных пробок. На данный момент ситуация оценивается на 6 баллов из 10 возможных.
Напомним, ранее в Новосибирске на Большевистской Toyota перевернулась после ДТП.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают