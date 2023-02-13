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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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общество

В Новосибирске похоронят погибших при взрыве дома мать и 2-летнюю дочь

Фото В Новосибирске похоронят погибших при взрыве дома мать и 2-летнюю дочь
Фото В Новосибирске похоронят погибших при взрыве дома мать и 2-летнюю дочь

Фото: соцсети

Прощание с женщиной и её двухлетней дочерью пройдёт в Новосибирске.

В Новосибирске пройдёт церемония прощания с погибшей при взрыве дома 31-летней Надеждой Белик и её двухлетней дочерью. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на соседей.

Прощание запланировано на понедельник, 13 февраля, с 13 до 14 часов в Новосибирском крематории на Военторговской, 4/1.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске при взрыве бытового газа в доме №39 на улице Линейной погибла 31-летняя Надежда Белик и её двухлетняя дочь. В день трагедии, 9 февраля, у сибирячки был день рождения. Глава семейства выжил.

Тем временем в Новосибирске увеличилось число погибших до 14 человек на Линейной, 39. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в ходе оперативного совещания 13 февраля.

Напомним, ранее арестованные в Новосибирске газовщики заявили о своей непричастности к взрыву газа.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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