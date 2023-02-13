В Новосибирске после взрыва разработают программу безопасности

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Правительство Новосибирска занимается разработкой программы безопасности систем газоснабжения.

В Новосибирской области после трагедии со взрывом газа и частичным обрушением дома на Линейной улице разрабатывают программу безопасности систем снабжения. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в правительстве региона.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов предложил перевести дома на природный газ вместо сжиженного газа. Мэр Анатолий Локоть заявил о возможности установки сигнализаторов утечки газа. Сейчас такие системы работают в 322 дома, в том числе в частном секторе.

«Необходимо выполнить как оперативные мероприятия, так и долгосрочные. При разработке этой программы целесообразно использовать опыт нашей работы по обеспечению пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах многодетных семей. Это и технические мероприятия – датчики, и система профилактики с регулярными обходами, инструктажи, информирование. То же самое мы должны сделать и для обеспечения безопасности систем газоснабжения: не ограничиться только срочными мероприятиями, а подойти к этому системно», — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Тем временем в Новосибирске проводится обследование газового оборудования в 15 многоквартирных домах Центрального округа. Жители этих домой сообщили о "подозрительных" газовщиках. Сейчас газ там остановлен.

Напомним, сегодня в Новосибирске похоронят погибших при взрыве дома мать и 2-летнюю дочь.