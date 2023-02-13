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В Новосибирске пропал 33-летний мужчина с длинными волосами

Фото В Новосибирске пропал 33-летний мужчина с длинными волосами
Фото В Новосибирске пропал 33-летний мужчина с длинными волосами

Фото: ДоброСпас-Новосибирск

В Новосибирске с 8 февраля ищут нуждающегося мужчину в медицинской помощи.

В Новосибирске ищут 33-летнего Евгения Стамбровского. Об поисках сообщил поисковый отряд "ДобросСпас-Новосибирск".

Известно, что он живет с мамой и девушкой. 8 февраля перестал выходить на связь. Очевидцы рассказывают, что Евгений покупал сигареты возле дома.

Мужчина ушел из дома по улице 1-й Экскаваторный переулок, 36 в Ленинском районе.

В отряде пояснили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Рост Евгения — 180 см, худощавый, глаза голубые, волосы темные длинные, носит усы. В день пропажи был в синей куртке.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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