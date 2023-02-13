В Новосибирске увеличилось число погибших при взрыве на Линейной до 14 человек

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске во взорванной пятиэтажке на Линейной погибло 14 человек.

В Новосибирске увеличилось число погибших до 14 человек на Линейной, 39. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в ходе оперативного совещания 13 февраля.

"14 человек погибли, что, конечно, очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены прямо в зоне разрушений", — сообщил Травников.

Как ранее писал Сиб.фм, власти сообщали о 13 погибших и о 21 пострадавшем.