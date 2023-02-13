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В Новосибирске в гостиницу вызвали охрану из-за слишком шумных любовников

Фото В Новосибирске в гостиницу вызвали охрану из-за слишком шумных любовников
Фото В Новосибирске в гостиницу вызвали охрану из-за слишком шумных любовников

Фото: Pixabay.com

Молодожёны сильно помешали постояльцам гостиницы в Новосибирске.

В Новосибирске охрана нагрянула в гостиницу из-за слишком шумных молодожёнов. Супружеская пара сняла номер в отеле Октябрьского района, однако помешала остальным постояльцам. На место приехала группа быстрого реагирования.

«Супружеская пара новосибирцев решила устроить ночь любви и арендовала для этого номер. Любвеобильные молодожены не учли, что в гостинице кроме них будут другие постояльцы. Соседей возмутили раздававшиеся среди ночи звуки страстного секса, и они пожаловались на них администратору», — сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия».

Приехавшие на место представители агентства провели беседу с шумными любовниками и выпроводили их из номера.

Напомним, ранее стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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