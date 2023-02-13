В Новосибирске возле парка «Каменка» построят многоэтажку с автостоянкой

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске возле парка «Каменка» построят 23-этажный дом с автостоянкой.
В Новосибирске возле парка парка «Каменка» и улицы Гоголя построят 23-этажный дом с автостоянкой. Разрешение выдала администрация города.
Многоэтажку возведут на на участке площадью более 20 тысяч квадратных метров, площадь застройки составит около 1,6 тысячи квадратных метров.
Строительством занимается ООО «Специализированный застройщик «ЗАО СМС Развитие». Дом будет входить в ЖК «На Королева».
В доме будет 471 квартира (39 трехкомнатных, 106 — двухкомнатных, 150 — однокомнатных), а также подземная автостоянка на 106 машиномест.
Как ранее писал Сиб.фм, самая дешёвая остановка обойдется Новосибирску в 1.6 млн рублей.
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