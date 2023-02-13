Самая дешёвая остановка обойдется Новосибирску в 1.6 млн рублей

Фото: Конкурсная документация

Стоимость самой дешевой «комфортной остановки» в Новосибирске составит 1.6 млн рублей.

Минимальная стоимость создания одной «комфортной остановки» в Новосибирске составит 1.6 млн рублей. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По условия проекта «Комфортные остановки», инвестор обязан разместить от 2 до 4 остановочных навесов и павильон «для оказания услуг дорожного сервиса». Сам павильон будет в собственности инвестора, а остановочные навесы — города.

Кроме этого, инвестор должен вложить не менее 800 тысяч рублей в создание одного остановочного навеса.

«Соответственно, ориентировочный объем инвестиций в проект при минимальном количестве навесов (2 шт.) составляет 1,6 млн руб.», — говорится в сообщении.

В администрации города сообщили, что при проведении конкурсов по 55 остановкам и при минимальном количестве навесов (2 шт.) на территории города может быть установлено 110 новых остановочных навесов.

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