В Новосибирской области 48-летний участник СВО скончался во время отпуска

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Участник спецоперации из Новосибирской области умер во время отпуска на родине.

В Новосибирской области умер 48-летний участник спецоперации Михаил Нижегородцев. Смерть наступила во время отпуска — сибиряк ненадолго вернулся в родное село Крутишка. Некролог опубликовали на сайте газеты «Черепановские вести».

«Недавно он приехал домой со специальной военной операции – предоставили краткосрочный отпуск. В деревне узнали, что он подбил танк противника и его должны представить к награде. И вдруг скоропостижно скончался. Возможно, эта фотография – его последняя на родной земле...», — написали родственники в некрологе, посвящённом Михаилу.

Сибиряка призвали 27 сентября в ходе частичной мобилизации. Во время проведения спецоперации Михаил подбил вражеский танк — его должны были представить к награде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что военнослужащий из Новосибирской области Андрей Канавец погиб в ходе выполнения задач спецоперации.